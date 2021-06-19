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بدء التشغيل التجريبي لخدمات الاتصالات والإنترنت بأراضي الـ1.5 مليون فدان

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بدء التشغيل التجريبي لخدمات الاتصالات والإنترنت بأراضي الـ1.5 مليون فدان بدء التشغيل التجريبي لخدمات الاتصالات والإنترنت بأراضي الـ1.5 مليون فدان

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أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تشغيل جميع خدمات الإرسال والاستقبال والإنترنت بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان في منطقتي غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، في تصريحات صحفية السبت، أنه يتم حاليا إجراء بعض التدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال المحمول لضمان وصول الخدمة في أفضل صورها لمنتفعي الريف المصري الجديد.

وأوضح اللواء عمرو عبدالوهاب، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد تعهد بسرعة الأنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والاختبارات اللازمة لشبكة المحمول في أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة، جنوب العلمين، حيث من المقرر تشغيل خدمة الاتصالات بالمغرة نهاية شهر سبتمبر المقبل 2021.

المصرى اليوم

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