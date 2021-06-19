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تغيب 148 طالب وطالبة عن حضور امتحان مادة الفقه بالثانوية الأزهرية بالمنيا

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تغيب 148 طالب وطالبة عن حضور امتحان مادة الفقه بالثانوية الأزهرية بالمنيا تغيب 148 طالب وطالبة عن حضور امتحان مادة الفقه بالثانوية الأزهرية بالمنيا

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أعلنت الإدارة العامة لمنطقة المنيا الأزهرية، تغيب 148 طالبا وطالبة، عن حضور امتحان مادة الفقه، للقسم العلمي، بنسبة غياب 19%، فيما حرص 631 طالبا وطالبة، على حضور الامتحان، داخل 10 لجان عامة، من العدوة شمالاً حتى دير مواس جنوبًا، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد.

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل لجنة الفكرية بأبوقرقاص.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات: «بلغت نسبة الحضور 81٪، حيث بلغ عدد المقيدين 779 طالبا وطالبة، والحاضرين 631 طالبا وطالبة، بالقسم العلمي، حيث يؤدي طلاب القسم الادبي الامتحانات، الأحد».

المصرى اليوم

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