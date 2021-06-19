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رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول (صور)

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قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، يرافقه الشيخ سعد طلب، رئيس لجنة معهد القاهرة بالعباسية، بتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية «القسم العلمي»، لجنة معهد القاهرة بالعباسية، والتي تضم طلاب معاهد: القاهرة، وحسن أبوبكر، ومصر القديمة، ومعهد عثمان ماهر.

واطمأن رئيس جامعة الأزهر خلال الجولة على الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان، حفاظًا على سلامة جميع الطلاب، بجانب اطمئنانه على وجود لجنة عزل خاصة موجودة في طابق منفصل وبعيدة عن اللجان، بجانب وجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان.

وخلال المرور على لجان الامتحانات اطمأن رئيس الجامعة على استخدام كل طالب لأدواته الشخصية، كما اطمأن من الطلاب على أسئلة مادة الفقه، مداعبًا الطلاب قائلًا لهم: نحن في انتظاركم في جامعة الأزهر، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم جميعًا وأن يبارك فيهم وأن يكونوا نافعين لدينهم وأوطانهم.

جدير بالذكر أن هناك التزامًا تامًا بتطبيق قرارات لجنة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث لا يتخطى عدد الطلاب في اللجنة 12 طالبًا، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم البعض.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول
رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في يومها الأول

المصرى اليوم

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