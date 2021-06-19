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استلام 371799 طن قمح من المزارعين في المنيا

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استلام 371799 طن قمح من المزارعين في المنيا استلام 371799 طن قمح من المزارعين في المنيا

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أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في المنيا استلام 371799 طنا، و444 كيلوجراما، قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول في 15 أبريل الماضي، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو.

وقال «يوسف» إن عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردبا للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

المصرى اليوم

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