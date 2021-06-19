ضبط أقراص مخدرة وعقاقير مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بـ القاهرة

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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط كمية من الأقراص المخدرة والعقاقير الدوائية كمية من الكمامات الطبية جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسؤول عن مخزن أدوية ملحق بإحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بالجهات المخصته ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلاً عن حيازته أقراصا مخدرة بقصد ترويجها على عملائه.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.