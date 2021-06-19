"الفيصل" يدشن الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية

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تجمع وتوثّق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري وإبداعاته الشعرية والنثرية والفنية

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني للمكتبة الرقمية التفاعلية الخاصة به التي تجمع وتوثّق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.

وتقدم المكتبة سيرة ومسيرة الأمير خالد الفيصل وأبرز المحطات في حياته، بدءًا من مولده في مكة، مرورًا بانتقاله مع والدته إلى الأحساء، وتلقيه بدايات التعليم في مدارسها، ثم انتقاله بناءً على رغبة والده إلى مكة، ومنها إلى الطائف؛ حيث أكمل دراسته حتى المرحلة الثانوية، وسفره إلى أمريكا، والتحق بمدرسة هون في نيو جيرسي، وبعد أربع سنوات التحق بجامعة برنستون، ثم انتقل إلى بريطانيا ملتحقًا بجامعة أكسفورد لدراسة العلوم السياسية والاقتصادية، وفي زمن اغترابه للدراسة تزوج من الأميرة العنود بنت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

وتستعرض المكتبة محطات عمل الفيصل بدءًا من تكليفه مديرًا لرعاية الشباب، ثم أميرًا لمنطقة عسير، ثم أميرًا لمنطقة مكة المكرمة، ووزيرًا للتربية والتعليم، ثم مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين وأميرًا لمنطقة مكة المكرمة، إلى جانب توليه منصب مدير عام مؤسسة الملك فيصل الخيرية بعد أن شارك في تأسيسها وترأس جائزة الملك فيصل العالمية.

وتشهد المكتبة على إنسانيته وإبداعه؛ إذ اهتمت بإبداعاته الشعرية والنثرية والفنية مع الوقوف على مؤلفاته وإسهاماته والجوائز والأوسمة التي تقلدها.

وتحتوي المكتبة الرقمية التفاعلية على أعمال ونتاج الأمير خالد الفيصل في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، كما تتضمن سيرته الذاتية ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، بالإضافة إلى مقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه.

وتحوي المكتبة الأعمال الشعرية والمؤلفات الخاصة به، وتشتمل أيضًا على كافة الإنتاج المقروء والمسموع والمرئي له طوال تاريخه.

وحرصت المكتبة الرقمية على جمع واستيعاب كافة ما قدمه الأمير خالد خلال مسيرته، وسبق ذلك عمل كبير شمل الجمع والتدقيق والإعداد والتصنيف والتجهيز للموقع تقنيًّا.

وتتيح المكتبة للقارئ الاطلاع على نتاج الأمير خالد الفيصل في مجالات الأدب والثقافة والفكر، ولتكون مكتبةً جامعةً شاملة لإنتاجه.

وزودت المكتبة بخصائص تقنية وتفاعلية تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، كما تم تزويد المكتبة بتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة تسهل التصفح والاطلاع ومشاهدة المحتوى الذي يتم تحديثه بشكل دوري.

وتُمكّن المكتبة المتصفحَ من التجول في أقسامها بتقنية الواقع الافتراضي ومشاهدة ألبومات الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي تلخص الزيارات والجولات الميدانية والمناسبات والمعارض الفنية المختلفة، بالإضافة للكتب والدواوين التي تتوفر من خلال مكتبة الوسائط المتعددة، معتمدةً على أعلى تقنيات جودة الصوت والصورة.

وتقدم المكتبة أيضًا نافذة تحمل عنوان الحج في حياة خالد الفيصل، ومن خلالها يُسلط الضوء على جهوده في الحج، كذلك تضم أيقونة لعرض الأخبار والفعاليات له، إلى جانب عرض كامل للّوحات الفنية التي رسمها بريشته، ومن خلال نافذة مقولات يمكن لزائر المكتبة الاطلاع على أبرز مقولات ومبادرات سموه؛ ومنها سوق عكاظ ومؤسسة الفكر العربي، وجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، وملتقى مكة الثقافي، وغيرها.

وتقدم المكتبة عبر شواهد تاريخية المعالم الإنسانية للأمير خالد الفيصل عبر مواقف وشواهد متعددة، تنعكس من خلال تعامله مع الأسرة وخارجها، وفي إدارته وإمارته وفنه وإبداعاته؛ إذ تلخص جوانب حياته ومسؤولياته التي رسم بها هويته الإسلامية والوطنية والعربية.

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