خبير سوداني: تصريحات «ماكينزي» حول سد النهضة «ضوء في نهاية النفق»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور أحمد المفتي الخبير السوداني في القانون الدولي، تصريحات الجنرال كينث ماكينزي قائد القيادة الأمريكية المركزية، في مقابلة مع قناة «النيل للأخبار» حول الموقف الأمريكي من ملف سد النهضة بأنها «ضوء في نهاية النفق»، وخاصة أن الجنرال الأمريكي قال أن سلوك أثيوبيا بشأن سد النهضة، يقلق واشنطن كثيرا. وأن مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس، مشدداً على أهمية أن يثني التصريح إثيوبيا عن الملء الأحادي لأن الأيام تجري سراعا، وهي تطوي الزمان باعا فباعا.

ولفت «المفتي»، في تصريحات صحفية السبت، إلى إنه من المؤكد أن الجنرال، ليس هو الناطق الرسمي باسم الحكومة الأمريكية، ولكن في ذات الوقت، فان الموقع الذي يشغله، يجعلنا لا نستبعد أن تكون تصريحاته، رسالة قوية من الحكومة الأمريكية، موجهة لاثيوبيا، وسوف تعقبها خطوات.