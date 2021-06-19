أخبار عاجلة

توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة -
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية -
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش -
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

خبير سوداني: تصريحات «ماكينزي» حول سد النهضة «ضوء في نهاية النفق»

Print
خبير سوداني: تصريحات «ماكينزي» حول سد النهضة «ضوء في نهاية النفق» خبير سوداني: تصريحات «ماكينزي» حول سد النهضة «ضوء في نهاية النفق»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور أحمد المفتي الخبير السوداني في القانون الدولي، تصريحات الجنرال كينث ماكينزي قائد القيادة الأمريكية المركزية، في مقابلة مع قناة «النيل للأخبار» حول الموقف الأمريكي من ملف سد النهضة بأنها «ضوء في نهاية النفق»، وخاصة أن الجنرال الأمريكي قال أن سلوك أثيوبيا بشأن سد النهضة، يقلق واشنطن كثيرا. وأن تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس، مشدداً على أهمية أن يثني التصريح إثيوبيا عن الملء الأحادي لأن الأيام تجري سراعا، وهي تطوي الزمان باعا فباعا.

ولفت «المفتي»، في تصريحات صحفية السبت، إلى إنه من المؤكد أن الجنرال، ليس هو الناطق الرسمي باسم الأمريكية، ولكن في ذات الوقت، فان الموقع الذي يشغله، يجعلنا لا نستبعد أن تكون تصريحاته، رسالة قوية من الحكومة الأمريكية، موجهة لاثيوبيا، وسوف تعقبها خطوات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة السعودية تصدر 8 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها

الحكومة السعودية تصدر 8 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها

مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي

مصر المقاصة يفتح الباب أمام بيع نجومه في الميركاتو الصيفي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد