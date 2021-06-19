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محافظ قنا يستأنف لقاءاته اليومية بالمواطنين لبحث شكواهم بعد توقفها بسبب كورونا

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استأنف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحازم عمر نائب المحافظ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة لقاءاتهم اليومية بالمواطنين وذلك في إطار حرصهم الدائم على الإستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد توقفها قرابة ٤ أشهر، بسبب ظروف انتشار المستجد حرصا على سلامة وصحة المواطنين .

وأشار محافظ قنا إلى أن اليوم الأول لعودة لقاءات المواطنين شهد اقبالا كبيرا ممن لديهم شكاوى تتطلب تدخل الأجهزة التنفيذية لحلها حيث أنه تم إستقبال أكثر من ١٠٠ مواطن، مؤكدا أن قيادات المحافظة لن تدخر جهدا لإيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.

لقاء محافظ قنا والمواطنين
لقاء محافظ قنا والمواطنين
لقاء محافظ قنا والمواطنين

وأضاف «الداودي» أن قرار تأجيل لقاءات المواطنين جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية لاسيما أن تلك الفترة شهدت إرتفاع معدل الإصابات بالفيروس لافتا إلى أن المحافظة لم تتوقف عن استقبال الشكاوى في تلك الفترة من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والصفحة الرسمية للمحافظة، أو عبر الفاكس، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر قاعدة من المواطنين أصحاب الشكاوى والطلبات لتقديمها للمسئولين، موضحا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين ،والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم .

المصرى اليوم

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