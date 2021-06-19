الكينج منير يطمئن جمهوره علي صحته من الساحل الشمالي

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لاقتراحات اماكن الخروج

يقضي الكينج محمد منير إجازة في الساحل الشمالي داخل احدي المنتجعات السياحية وقال في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «صحتي بخير ولا أعلم من صاحب المصلحة في الترويج لشائعات مرضي،وانا الحمد لله صحتي بخير والأمور في تحسن.

وأضاف الكينج: أتواجد في الساحل لحضور زفاف نجل أحد أصدقائي المقربين وأن شآء الله اعود للقاهرة الاحد بإذن الله لتحضر لأكثر من عمل.

وكان الكينج قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة «الباقى من أصحابى» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.