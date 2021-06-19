أخبار عاجلة

توجيه تهمة القتل العمد لوالدي طفل بالتبني قاما بقتله -
هل يحتاج الشخص المتعافي من كورونا إلى جرعة ثانية من اللقاح؟.. شرط وحيد للإعفاء منها -
"فيصل بن فرحان": نتطلَّعُ إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقية -
"الوزراء" يصدر 8 قرارات ويعدّل اسم "وزارة النقل" ويوافق على ترتيبات مركز الموارد الحكومية -
ولي العهد يطلق استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بجودة الحياة بالمدن -
وزير الخارجية: التعاون الدولي متعدد الأطراف حقق تقدماً غير مسبوق في المجالات كافة -
توقيع اتفاقية تعاون بين ديوانية آل حسين التاريخية وقيصرية الكتابة -
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية -
الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش -
«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكينج منير يطمئن جمهوره علي صحته من الساحل الشمالي

Print
الكينج منير يطمئن جمهوره علي صحته من الساحل الشمالي الكينج منير يطمئن جمهوره علي صحته من الساحل الشمالي

لاقتراحات اماكن الخروج

يقضي الكينج محمد منير إجازة في الساحل الشمالي داخل احدي المنتجعات السياحية وقال في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «صحتي بخير ولا أعلم من صاحب المصلحة في الترويج لشائعات مرضي،وانا الحمد لله صحتي بخير والأمور في تحسن.

وأضاف الكينج: أتواجد في الساحل لحضور زفاف نجل أحد أصدقائي المقربين وأن شآء الله اعود للقاهرة الاحد بإذن الله لتحضر لأكثر من عمل.

وكان الكينج قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة «الباقى من أصحابى» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

الخزعلي: لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش

الأهلي يواصل تطوير ملعب التتش

«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى

«6 أكتوبر» تستضيف انعقاد «الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» برئاسة وزير التعليم العالى

«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات

«الأعلى للآثار» يوافق على قرارات القيمة الإبجارية للبازرات