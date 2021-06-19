افتتاح منظومة «التحول الرقمي» في مجمع نيابات الإسماعيلية الإدارية

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افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، منظومة التحول الرقمي بمجمع نيابات الإسماعيلية؛ اليوم السبت.

وخلال الفاعليات، أعلن المنشاوي الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار وأفرع النيابة الإدارية بمحافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء، والذي شمل مكتب فني إسماعيلية، وفرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ونيابات إسماعيلية القسم الأول والثاني والثالث، ونيابة القنطرة شرق، ونيابة التل الكبير، ونيابة العريش.

كما أكد على أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

وكان في استقبال الحضور قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة، المستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الإسماعيلية، والمستشار الدكتور محمد مصطفى مدير فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، والمستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي، والسادة المستشارين مديري وأعضاء النيابات الإدارية بالإسماعيلية وشمال سيناء وإدارة التحول الرقمي، والمهندس حاتم عبداللطيف ممثلاً عن شركة أي بي إم (IBM). وعدد من قيادات النيابة الادرية.

كما ألقى السيد المستشار أحمد عطوة مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية كلمته، عرض فيها التصور الشامل لما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية بعد النجاح الذي تحقق بمحافظة بورسعيد ومحافظات المرحلة الأولى، والتي سوف تنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات لافتاً إلى أن النيابة الإدارية حرصت على مواكبة التطور خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن النيابات عملت على هندسة الإجراءات القانونية المتبعة في التقدم بالدعاوى وإجراءات التقاضي على شكل نظام الكتروني وتوفير شركة تكنولوجية لتنفيذ البرنامج مع توفير خوادم في القرية الذكية للمساعدة في حفظ البيانات.

وأكد أن المنظومة تعمل على توفير الوقت بالإستعانة بالتكنولوجيا وإختصار الإجراءات وحفظ البيانات من التلف وتخزين وحفظ البيانات من الفقد أو التلف ومنع التلاعب بها.

وأشار إلى انه تم العمل على تنمية العنصر البشري وتولت إدارة التحول الرقمي اعداد دورات تدريبية مع وزارة الاتصالات لرفع كفاءة أعضاء النيابة للعاملين مع هذا البرنامج.

كما ألقى المستشار محمد الشناوي مدير مكتب فني الاسماعيليه كلمة رحب فيها بالحضور الكريم وأعرب عن بالغ سعادته باكتمال منظومة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

وقال المستشار أسامة خليل رئيس نيابات أول إن النظام يبدأ من وقت دخول المستندات والشكوي والقيد ثم التحقيق والتسهيل على المواطنين في تقديم أي شكاوي إضافة إلى مراقبة كافة الدعاوى باعتبارها مسجلة بكافة الاوراق على النظام الخاص بالمنظومة.

وفي الختام قام المستشار عصام المنشاوي- رئيس الهيئة باهداء درع النيابة الإدارية لكل من السيد اللواء محافظ الإسماعيلية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمستشار فاروق الشنواني رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمهندس حاتم عبداللطيف ممثل شركة أي بي إم (IBM)،

كما أهدى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لمعالي المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة.

هذا ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات السويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

يأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وإدراج النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي -رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى الميكنة الشاملة لكافة الجهات والقطاعات الحكومية، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالاً لما سبق وتم تنفيذه على مقار النيابة الإدارية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة ٦ أكتوبر ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.

افتتاح منظومة "التحول الرقمي" في مجمع نيابات الإسماعيلية الإدارية

افتتاح منظومة "التحول الرقمي" في مجمع نيابات الإسماعيلية الإدارية

افتتاح منظومة "التحول الرقمي" في مجمع نيابات الإسماعيلية الإدارية