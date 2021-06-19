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يورو 2020.. موعد مباراة ألمانيا والبرتغال والقنوات الناقلة

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يورو 2020.. موعد مباراة ألمانيا والبرتغال والقنوات الناقلة يورو 2020.. موعد مباراة ألمانيا والبرتغال والقنوات الناقلة

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يشهد ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية مساء اليوم، ثاني مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بـ كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي ستجمع بين منتخب البرتغال، حامل لقب يورو 2016، ومنتخب ألمانيا.

على الرغم من التاريخ الكبير للمنتخبين، إلا أنهما تواجها في 18 مباراة فقط.

يعتبر الألماني من أكثر المنتخبات تعقيدًا لنظيره البرتغالي، فأكثر من 50% من مواجهات الطرفين انتهت بفوز الماكينات (10)، في حين تعادلا في 5، وفاز برازيل أوروبا في 3 مناسبات فقط.

ما هو موعد مباراة البرتغال وألمانيا؟

موعد مباراة البرتغال والمجر هو يوم السبت 19 يونيو 2021، الموافق 9 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وألمانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصرى اليوم

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