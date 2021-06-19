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إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع

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إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع
الأصوات الباطلة حلت في المرتبة الثانية

إيران.. مقتل ضابط وإصابة 11 في تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع

قتل ضابط شرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (السبت) في تحطم مروحية كانت تحمل صناديق اقتراع في منطقة أحمد فضالة بدزفول في محافظ خوزستان جنوب غربي إيران.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الداخلية لم تعلن عن عدد الأصوات الباطلة، ولكن بناءً على حساب أصوات المرشحين وتقسيمها على إجمالي عدد المشاركين، فإن الأصوات الباطلة بعد فرز أكثر من 90 في المائة من صناديق الاقتراع كانت نحو 4 ملايين و100 ألف صوت، أي حوالي 15 في المائة من الأصوات؛ ما يعني أنها جاءت في المرتبة الثانية بعد إبراهيم رئيسي على 17 مليونًا و800 ألف صوت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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