خطة النواب ترفض رفع سعر «الشيبسي» لأجل الأطفال.. وتطلب تأجيل زيادة «الزيوت والمنظفات»

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طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتأجيل تطبيق الزيادات على الزيوت والمنظفات المقترحة في تعديلات قانون القيمة المضافة والمقدرة بـ9 % لتصل إلى 14% بعد نقل هذه المنتجات من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى إجمالي ضريبة القيمة المضافة وذلك بعد زيادة أسعار الزيت على بطاقات التموين

و كشف مصدر في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم السبت عن أن هناك اتجاها داخل الجنة لتأجيل بعض الزيادات أو نقل بعض المنتجات المقترحة من ضريبة الجدول وعدم زيادة الضريبية عليها ومنها «المقرمشات والزيوت»، خاصة أن المقرمشات من المنتجات الموجهة للأطفال المعروفة شعبيا بـ«الشيبسي»، وهو ما يعني أنه لن يكون هناك زيادة في السعر.

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تلك التعديلات وعقدت عدة جلسة استماع للشركات واستمعت إليها.

و اضاف أن التعديلات مقترحه من الحكومة ولم يتم الموافقة عليها حتى الآن وستناقش في اللجنة، تابع أن نقل بعض السلع من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة لن يؤثر على الأسعار، كما أكد ممثلو وزارة المالية وأن الهدف ليس الحصيلة ولكن إزالة التشوهات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون

و أكد النائب أحمد حته، على ضرورة تأجيل أو إلغاء تلك الزيادات بعد زيادة سعر زيت الطعام على التموين بنسبة 30%، وقال إن تلك الزيادة تؤثر على محدودي الدخل وتؤدي لزيادة أسعار أطعمة المطاعم التي يستخدمها البسطاء مثل الفول والطعمية.

و من من المنتظر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة خلال الأيام المقبلة مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على ضريبة القيمة المضافة.

و التي تتضمن إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5 % إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14%، ومنها الزيوت والمقرمشات والحلوى من العجين والصابون والمنظفات.

كما تشمل التعديلات مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة، منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج وكذلك المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكة المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزاتها والأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة.

كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، والنقل المائي غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للأشخاص والأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وإعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإضافات الأعلاف بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف وإعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.