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تعرف على موعد المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والرجاء المغربي فى الكونفدرالية

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تعرف على موعد المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والرجاء المغربي فى الكونفدرالية تعرف على موعد المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والرجاء المغربي فى الكونفدرالية

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يسعى الفريق الكروى الاول بنادى بيراميدز لتحطيم عقدته أمام الأندية المغربية في مواجهة الرجاء، خاصة أن الفريق المصري لم يفز على أي فريق مغربي في مواجهاته السابقة.

ويلتقى عند التاسعة مساء غدا " الأحد " الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز مع فريق الرجاء المغربي فى ذهاب دور النصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية ، وذلك على أرض ملعب الدفاع الجوى .

ولعب بيراميدز في نهائي الكونفيدرالية بنسخة الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، وتلقى الخسارة بهدف نظيف سجله يوسوفو دايو، وخسر اللقب القاري.

ولعب بيراميدز ضد الرجاء المغربي في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، ولكن الفريق المصري خسر ذهابا وإيابا.

وتلقى بيراميدز هزيمة مريرة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بثنائية دون رد، حملت توقيع حارسه شريف إكرامي في مرماه بخطأ فادح، والكونغولي بن مالانجو ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

وكرر الرجاء تفوقه في مباراة الجولة الرابعة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة بالفوز بثلاثية دون رد، سجلها الكونغولي فابريس نجوما وبن مالانجو وسفيان رحيمي.

المصرى اليوم

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