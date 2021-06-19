إصابة 6 في تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي ببني سويف

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أصيب 6 أشخاص، في حادث سير، وقع إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق المحافظة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 6 أشخاص، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي «العام سابقًا» لتلقي العلاج اللأزم تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى.

واستقبلت المستشفى 6 مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث، هم: فرغلي حسن فرغلي، ٦٨ سنة، بالمعاش، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ومحمود فرغلي حسن، ٣٠ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليمني وجرح قطعي بالرأس، وشيماء فرغلي حسين، ٢٨ سنة، مُدرسة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، وأنس شريف فتحي ٦ سنوات، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ومحمد دسوقي حسين، ٣٤ سنة، شبرا القاهر، سائق، مصابًا بجرح بالرأس، ومايكل عادل كامل، ٣٥ سنة، شبرا، تاجر، مصابًا بإشتباه كسر بالكتف الايمن. وتم اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.