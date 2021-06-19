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حملة أمنية بـ الفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم

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حملة أمنية بـ الفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم حملة أمنية بـ الفيوم لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن إستهدفت دائرة مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهودها عن ضبط قطعتين سلاح نارى بحوزة متهمين ضبط 3 قضايا مخدرات حوزة 5 متهمين ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا ضبط قطعتين سلاح أبيض تنفيذ 72 حكم قضائى متنوع تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

يأتى ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

المصرى اليوم

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