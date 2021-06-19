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أمانة تبوك تجيب عن التساؤلات حول كود البناء وتحدّد طريقة التأمين

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أمانة تبوك تجيب عن التساؤلات حول كود البناء وتحدّد طريقة التأمين أمانة تبوك تجيب عن التساؤلات حول كود البناء وتحدّد طريقة التأمين
أكدت أنه يهدف إلى السلامة ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت

أمانة تبوك تجيب عن التساؤلات حول كود البناء وتحدّد طريقة التأمين

سلطت أمانة تبوك الضوء على أبرز التساؤلات المطروحة عن كود البناء، من حيث تكلفة التأمين وطريقة إجراء التأمين الإلزامي للمباني السكنية.

وأكدت الأمانة، في منشور توعوي، أن كود البناء السعودي يهدف إلى السلامة ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت، مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

وأشارت إلى أن التأمين الإلزامي للمباني السكنية يضمن بمشيئة الله تنفيذ الأعمال الإنشائية بطريقة احترافية ورسمية معتمدة ومطابقة لكود البناء السعودي، وشروط وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث سيبدأ تطبيقه من 1/ 7/ 2021.

وأوضحت الأمانة أن تكلفة التأمين ستكون 1.5 في المائة من تكلفة إنشاء المبنى، كما أشارت إلى أن طريقة إجراءات التأمين الإلزامي للمباني السكنية تتلخّص في أربع خطوات.

وتشمل هذه الخطوات: التعاقد مع مكتب هندسي للتصميم والرسومات، التعاقد مع مكتب هندسي للإشراف على الأعمال، التعاقد مع مقاول بناء معتمد لتنفيذ أعمال البناء، والتأمين الإلزامي ضد العيوب الخفية للمباني السكنية.

وأعطت مثالًا توضيحيًّا حول الموضوع لكي يتضح الأمر أكثر، فقالت إنه إذا كانت تكلفة المبنى مليون ريال، يصبح التأمين بـ15 ألف ريال.

وأكدت الأمانة أن التأمين الإلزامي يضمن أن أي خلل مكلف يتحمله المقاول والاستشاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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