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وفاة أشهر رواد المسجد النبوي عن 107 أعوام.. لم يفوت صلاة فيه منذ 50 سنة

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وفاة أشهر رواد المسجد النبوي عن 107 أعوام.. لم يفوت صلاة فيه منذ 50 سنة وفاة أشهر رواد المسجد النبوي عن 107 أعوام.. لم يفوت صلاة فيه منذ 50 سنة

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توفي المعمر الشيخ محيي الدين حفيظ الله، عن عمر 107 أعوام، أشهر رواد المسجد النبوي الشريف منذ أكثر من 50 عاما، حيث قضى عقوداً طويلة منها مواظباً علي الصلاة وقراءة القرآن في الحرم النبوي.

وغيب الموت «حفيظ الله» في وقت إقامة صلاة الجمعة، أمس، ليغيب بشكل نهائي عن الحرم المدني، وتمت الصلاة عليه فجر اليوم السبت، في الحرم النبوي الشريف، ثم دفن في بقيع الغرقد.

فيما نعاه رواد موقع تويتر في ، حيث تداول مغردون سعوديون في تويتر، قصة «حفيظ الله» التي رواها بسبب معرفتهم المقربة منه، وبينها أنه عاش وحيداً ليس لديه زوجة أو أبناء ويسكن في غرفة تكفل بها أحد المحسنين، وتبعد عن المسجد النبوي قرابة ثلاثة كيلومترات.

المصرى اليوم

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