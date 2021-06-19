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استكمال خطة رصف الطرق الداخلية وأعمال التطوير والتجميل بأسوان

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استكمال خطة رصف الطرق الداخلية وأعمال التطوير والتجميل بأسوان استكمال خطة رصف الطرق الداخلية وأعمال التطوير والتجميل بأسوان

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واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في أسوان، الأعمال الميدانية لتحسين مستوى النظافة العامة، بجانب التعامل الحازم مع الإشغالات والتعديات، بالإضافة إلى الأسراع بمعدلات مشروعات رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية، وكذا متابعة مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، علاوة على متابعة تشغيل الأسواق الأسبوعية بكثافة 50% تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء واستمرار الحملات المكبرة بالأسواق للإطمئنان على جودة السلع والمنتجات الغذائية وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

ففي مركز ومدينة أسوان جارى رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية منها رصف 1،5 كم بمنطقة الجوزيرة بعد الإنتهاء من ردم الحفر الناتج من تركيب كابلات وموصلات كهربائية، كما تم رصف الطريق الدائرى النفق / كسر الحجر بطول 1،5 كم وبتكلفة إجمالية للطريقين 5،5 مليون جنيه، بينما جارى إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 في الجزء الشمالى لطريق خان أسوان تواكباً مع مشروع رصف الطريق بطول ألف متر وبعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه، .

أما في مركز ومدينة نصر النوبة فقد تم رصف مسافة ٤ كم من إجمالي ١٢كم ضمن المرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى بلانه / كلابشة بتكلفة 118 مليون جنيه تشمل تركيب ٣٢١٤ خازوق بعمق ١٦ متر وبقطر ٦٠ سم لحماية الطريق من الإنهيارات الجانبية لترعة الرئيسية، فيما شهدت مدينة نصر النوبة توسعه بعض الشوارع الداخلية وتركيب بلدورات مضيئة مع رفع كفاءة نافورة الميدان الرئيسى بتكلفة إجماليه مليون جنيه، وفى نفس الوقت شهدت باقى المراكز والمدن نشاطاً مكثفاً في مجالات النظافة العامة والإشغالات والتجميل والتشجير وضبط الأسواق .

المصرى اليوم

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