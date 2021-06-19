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صرف 31 مليون جنيه مستحقات مالية للعاملين بـ«أوقاف الأقصر»

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صرف 31 مليون جنيه مستحقات مالية للعاملين بـ«أوقاف الأقصر» صرف 31 مليون جنيه مستحقات مالية للعاملين بـ«أوقاف الأقصر»

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قال الشيخ محمد سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه تم صرف جميع المستحقات المالية لجميع القطاعات بالمديرية بمبلغ وقدره 30 مليونا و537 الفا و794 جنيهًًا، وذلك طبقا للتعليمات الواردة خلال 6 أشهر.

وأضاف أنه تم صرف مساعدات مالية لعدد 34 أسرة مستحقة بمبلغ وقدره 10000 جنيه طبقا للتعليمات الواردة، كما تم إصدار عدد 397 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية، موضحاً أنه تم عقد فعاليات مسابقة محفظ متطوع بالجمعيات بمديرية التضامن بالاقصر وتقدم لها عدد 16 متسابقا .

وقدم وكيل وزارة الأوقاف الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والاشخاص الذين ساهموا في هذه الإنجازات على مستوى المديرية، مؤكدا استمرار المديرية في تقديم كافة الخدمات بما يعود بالنفع على جميع العاملين بمديرية الأوقاف.

المصرى اليوم

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