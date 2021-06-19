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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية
نفّذت 1180 جولة رقابية شملت مختلف المراكز التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1183 جولة رقابية و13 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ مما أسفر عن إغلاق 5 منشأة تجارية، وتحرير 54 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة؛ تحقيقًا للسلامة العامة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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