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تعاهدنا علي هزيمة الأهلي .. المدير الفني بنادي بعد الفوز بكاس للكرة الطائرة

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تعاهدنا علي هزيمة الأهلي .. المدير الفني بنادي الزمالك بعد الفوز بكاس مصر للكرة الطائرة تعاهدنا علي هزيمة الأهلي .. المدير الفني بنادي بعد الفوز بكاس للكرة الطائرة

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أعرب محمد اللقاني المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي ، عن سعادته بالفوز على الأهلي في نهائي كأس والتتويج بلقب البطولة.

وقال اللقاني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إن لاعبي الزمالك كانوا على قلب رجل واحد، وكان لديهم الإصرار على هزيمة الأهلي والتتويج بالكأس وتعويض خسارة لقب الدوري.

وأضاف اللقاني أن التركيز قاد الفريق للفوز على النادي الأهلي الذي يعد «منتخب مصر» لامتلاكه 11 لاعبا دوليا بجانب محترفين اثنين، موضحا أن العامل البدني كان له دور مهم في حسم اللقاء لصالح الزمالك.

وأوضح اللقاني أن الزمالك فاز على طلائع الجيش في الدور نصف النهائي بعد خوض 4 أشواط، واليوم فاز على الأهلي بعد خوض 5 أشواط، وقدم لاعبو الزمالك أداء ثابتا فنيا وبدنيا خلال اللقاءين وهذا يدل على أن الفريق كان على أتم استعداد لمواجهات نصف النهائي والنهائي فنيا وبدنيا.

وأكد اللقاني أن مباراة اليوم كانت حاسمة ومصيرية في تاريخ الجيل الحالي بنادي الزمالك، خاصة أن الفريق لم يحقق الانتصار على الأهلي في السنوات الأخيرة، والهزيمة في لقاء اليوم كانت كفيلة بتدمير هذا الجيل.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي كأس مصر، باللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة إخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.

المصرى اليوم

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