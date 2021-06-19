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رشوان توفيق : ربنا ساترني وبدعيه كل يوم يكفيني شر الرقدة والمرض

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رشوان توفيق : ربنا ساترني وبدعيه كل يوم يكفيني شر الرقدة والمرض رشوان توفيق : ربنا ساترني وبدعيه كل يوم يكفيني شر الرقدة والمرض

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قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إنه يحمد الله على ستر الله له، لافتًا أنه يتمنى فقط أن يكون الفن في أفضل صوره ويقدم ما يتماشى مع المجتمع والأجيال الجديدة.

وأضاف في تصريح خاص لـ «المصري اليوم»: الحمد لله ربنا ساترني وبدعي كل يوم يكفيني شر الرقدة والمرض هو ده أهم حاجة عندي.

وعن عدم وجود صفحات له على السوشيال ميديا أوضح: «اكتشفت إن ناس في الفيس بوك بتعمل صفحات باسمنا ويحطوا فيها رأيهم وكلام غلط، علشان كده أنا قلت مش هعمل حسابات علىها وهكتفي أرد على اللي بيكلموني».

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق، حل ضيفً خلال ندوة تكريمه في المصري اليوم، وعدد من النجوم وهم الفنانون سميرة عبدالعزيز، عفاف شعيب، رجاء حسين.

المصرى اليوم

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