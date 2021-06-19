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بنموت فقراء.. رجاء حسين: مفكرناش نعمل حاجة للزمن ودي أكبر غلطة في حياتنا

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بنموت فقراء.. رجاء حسين: مفكرناش نعمل حاجة للزمن ودي أكبر غلطة في حياتنا بنموت فقراء.. رجاء حسين: مفكرناش نعمل حاجة للزمن ودي أكبر غلطة في حياتنا

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قالت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، إنهم كنجوم كِبار كان أهم أهدافهم العمل وتقديم شيء مختلف ومحترم ولم يفكروا في جمع المال، لافتة أنهم يموتون فقراء.

وأضافت لـ «المصري اليوم»: اشتغلنا على قد ما اشتغلنا والله ما عندنا حاجة، أنا عايشة على معاشي، كان هدفنا الفن في حد ذاته، وبالتالي كنا بندي كل طاقتنا وكنا حلوين، وفجأة اتغيرت الأمور، مكناش بنفكر في الفلوس، كنا بنصبر ونشتغل مكناش حريصين على إننا نعمل حاجة للزمن ودي أكبر غلطة في حياتنا».

وتابعت: «أنا عندي 84 سنة وأنا شايفة المرحلة كاملة، أنا ممثلة على قد حالي مش هقول نجمة، لكن متوصلش للي إحنا فيه ده، كل اللي عايزاه يوصل أهمية دور الفن».

وكانت الفنانة حلت ضيفة والنجوم رشوان توفيق، عفاف شعيب، سميرة عبدالعزيز، خلال ندوة تكريمهم بـ «المصري اليوم».

المصرى اليوم

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