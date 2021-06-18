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بعد نشر نعي العازف مجدي بولس .. «الموسيقيين»: «اللي بلغنا غلط»

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بعد نشر نعي العازف مجدي بولس .. «الموسيقيين»: «اللي بلغنا غلط» بعد نشر نعي العازف مجدي بولس .. «الموسيقيين»: «اللي بلغنا غلط»

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اعتذر أحمد رمضان، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، عن خطأ بيان وفاة عازف الفرقة الموسيقية الكبير مجدي بولس، ونشر نعي بوفاة العازف، قائلا:«جالي تليفونات كتير من ناس بتقول أن مجدي بولس لسه عايش».

وأضاف رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر قناة Ten، أن من أبلغ الخبر وحدث تواصل مع منذ ربع ساعة قال بإنه أبلغ بوفاة شقيق مجدي بولس وليس مجدي.

وأكمل المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن صديق لمجدي من أبلغنا خبر وفاته، وعندما اتصلنا به هاتفيا، قال:«أنا قولت أنه شقيق مجدي وليس مجدي بولس العازف، متابعاً:»البيان الذي صدر كان بناءاً على تصريح من موسيقي موجود في أستراليا ولم أذكر من أبلغ بخبر وفاة العازف مجدي بولس حرصاً على سلامة من أبلغ الخبر«.

وخلال البرنامج رد مجدي بولس، عازف الفرقة الماسية، على نبأ وفاته، والذى انتشر اليوم الجمعة، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية وفاة بولس، والذى يقيم في أستراليا، قائلا: «أنا بخير وحي الحمد لله وأمارس حياتي الطبيعية».

وأضاف بولس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر قناة Ten، من أستراليا، أن عدد كبير من زملائه في الفرقة الماسية قاموا بالاتصال به للاطمئنان على حالته الصحية، ولم يتصل به أحداً من نقابة المهن الموسيقية.

وتابع بولس:«الحمد لله على كل حال وربنا يخلي والرئيس ، اللى خلي مصر أحسن بلد في الدنيا، وببلغ تحياتي لنقابة المهن الموسيقية، والفنان هاني مهني، والمفروض كانوا يتصلوا بيا ويعرفوا الخبر كويس».

المصرى اليوم

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