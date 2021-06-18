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انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في أسوان غدًا

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انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في أسوان غدًا انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في أسوان غدًا

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عقد خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الدبلومات الفنية والمراقبين الأوائل بإدارة أسوان، وبالتوازي تم التواصل مع باقي الإدارات التعليمية عن طريق الكونفرانس الافتراضى، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية التي تنطلق صباح غد السبت.

وأكد القبيصي أنه تم تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات التي تضمن أجواء تربوية ملائمة للطلاب والمنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأكد على أهمية مراعاة القواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العمل داخل اللجان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة الطلاب، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ المناسب لهم والتصدى لمحاولات الغش.

المصرى اليوم

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