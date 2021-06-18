أخبار عاجلة

بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان -
محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء -
الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام -
دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا» -
تقرير: مضاعفة عدد مستخدمي تطبيقات «التعارف».. و6 إجراءات لضمان حماية البيانات -
"الإرياني" ينشر صوراً مروعة لضحايا القصف الحوثي للأحياء السكنية بمأرب -
"آركو" نفذت 13 دورة تدريبية في النصف الأول من 2021 -
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب -
"هيئة الطائف" تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" في الأسواق والمتنزهات -
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كان «عفريت» في إبداعه.. الروائي عمرو العادلي عن الأديب يوسف أدريس

Print
كان «عفريت» في إبداعه.. الروائي عمرو العادلي عن الأديب يوسف أدريس كان «عفريت» في إبداعه.. الروائي عمرو العادلي عن الأديب يوسف أدريس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الروائي عمرو العادلي، إن بدايته كانت من سور الأزبكية وكان يسأل من هو نجيب محفوظ ويحي حقي وطه حسين؟، موضحاً أن بدايته كانت في المسرح وكان يكتب مسرحيات في سن الـ16 عاماً في قصر الثقافة، وحتي الآن يذهب بصحبة أولاده إلى المسرح.

وأضاف العادلي، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر قناة Ten، أنه كان يكتب مسرحيات تتحدث عن العدالة والظلم وغيرها، وكان يتمني أن يتم عمل تلك المسرحيات وعرضها في أماكن معروفة.

وأكمل الروائي عمرو العادلي، أنه بدأ في سن الـ18 تقليد المسرحيات في قصر الثقافة، مشيراً إلى أنه اقتبس راوية سماها «اعتقال ضمير»، وكان لديه أمل وجراءة ويريد عرضها مسرحياته على المسرح القومي وأن يقوم الرائع سعد أردش بإخراجها.

وأكمل الروائي عمرو العادلي، أنه نشر أول مجموعة قصصية وكان عمره وقتها 37 عاماً وقبلها تزوج وكان يؤسس للحياة الأسرية، موضحاً أن هناك عائقا مادياً قديما جعله ينشر قصصه في سن كبير.

وأكد الروائي عمرو العادلي، أن القصة القصيرة كانت منتشرة في فترة السبعينيات كثيراً، وكانت تحظي بمتابعة كيبرة من القراء، قائلا:«الأديب يوسف أدريس ظلم جيله وهذه مقولة شائعة وكان الأعلي إبداعاً في جيله، وكان»عفريت«في إبداعه ويصنع منتجات كثيرة ومختلفة».

وتابع الروائي عمرو العادلي، أن الانتشار أو الأعلي مبيعاً ليس له مقدار معين، وغاية الكاتب أن تقرئ أعماله، كما أن الكتابة هي فن نقل الأفكاروإيصالها للقارئ، والأكثر مبيعاً مرتبط بقبول الجمهور لفكرة معينة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان

بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان

محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء

محافظ بورسعيد يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء

الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام

الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام

دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا»

دراسة: 27% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجأوا للتسوق الإلكتروني بعد «كورونا»