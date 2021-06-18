وزير الري الإثيوبي : سنحارب الضغوط التي تمارس علينا حول سد النهضة

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وقال بيكيلي في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي إنه ألقى اليوم محاضرة عن الوضع الراهن لسد النهضة الإثيوبي لأكثر من 50 ألفا من العلماء الجامعيين والعلماء من الجامعات المحلية والأجنبية.

وعبّر في تغريدة أخرى عن امتنانه الشديد من تمكنه من استضافة هذا المنتدى بالتعاون مع وزارة الخارجية الإثيوبية، ولفت إلى أنه تطرق في المحاضرة إلى موضوعات رئيسية، هي تحديات النمو في إثيوبيا وسد النهضة وعملية المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان.

واختتم وزير الري الإثيوبي تغريداته، مؤكدا أنه سيواصل «تعزيز مثل هذه المنتديات لأنها تمهد الطريق لتبادل الأفكار حول كيفية محاربة الضغوط الجيوسياسية غير الضرورية على بلدنا»، بحسب قوله.

يذكر أن تاريخ أزمة سد النهضة يرجع إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، على مجرى نهر النيل.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، رغم أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانها تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا، في هذه القضية، دون مراعاة مصالح الدولتين.

وفي سياق متصل، قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد المنطقة المركزية بالجيش الأمريكي، يقول إن سلوك إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة يقلق أمريكا كثيرًا، مؤكدًا أن مصر تمارس قدرًا هائلًا من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي.

وأضاف في لقاء مع قناة «النيل للأخبار» اليوم الجمعة، أن مصر تتحلى بضبط النفس بقدر هائل في هذه القضية، وتحاول التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي للمشكلة، مؤكدًا أن أزمة سد النهضة مشكلة حقيقية، وسنستمر في محاولة إيجاد حل لها يكون مناسبا لكل أطراف النزاع