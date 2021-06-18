يورو 2020: ديربي بريطاني سلبي

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سيطرت نتيجة التعادل السلبي على الديربي البريطاني بين منتخبي إنجلترا وإسكتلندا في ثاني جولات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وفشل المنتخب الإنجليزي من استغلال عامل الأرض ولم يتمكن من تحقيق الفوز على الجار الذي قدم مباراة كبيرة وشكل خطورة كبيرة في المباراة التي لُعبت على ملعب ويمبلي.

نجم المباراة:

حصل لاعب الوسط الإسكتلندي بيلي جيلمور على جائزة نجم المباراة من اليويفا.

جيلمور (20 عامًا) كان أكثر لاعبي المنتخب الإسكتلندي تمريرًا (40 تمريرة سليمة من أصل 44)، والأكثر من حيث استعادة الكرة (8) بجانب افتكاكه الكرة في مناسبتين.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

استمر المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف عن منتخب التشيك المتصدر برصيد 4 نقاط.

منتخب إسكتلندا متواجد في قاع الترتيب برصيد نقطة، بفارق الأهداف عن منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث.

الجولة الأخيرة ستشهد استضافة منتخب إنجلترا لمنتخب التشيك في مواجهة على قمة ترتيب المجموعة الرابعة، في حين سيستضيف منتخب إسكتلندا منتخب كرواتيا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين للمنتخبين.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منتخب إنجلترا تعادل سلبيًا في مسابقة دولية كبرى (مونديال / يورور) للمرة ال17، أكثر بمرتين من أي دولة اخر في تاريخ المسابقيتن.

- منذ اللعب على ملعب ويمبلي الجديد بداية من عام 2007، كانت نتيجة اليوم هي ثاني نتيجة تعادل سلبي للمنتخب الإنجليزي في المباريات الرسمية (بعد التعادل 0-0 مع الجبل الأسود في 2010 ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2012).

- منتخب إنجلترا فشل في التسجيل ضد المنتخب الإسكتلندي للمرة الأولى منذ عام 1999، منذ هذا التاريخ وقبل اليوم، 4 مباريات جمعت بين المنتخبين، سجل فيها المنتخب الإنجليزي هدفين أو أكثر في كل مباراة.

- هذا هو أول تعادل سلبي بين المنتخبين على ملعب ويمبلي، والأول في مواجهة بينهما منذ عام 1987.