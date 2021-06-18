23.7 مليون جنيه لتطوير وحدة الغسيل الكلوي ومحطة الغازات الطبية بمستشفى سوهاج الجامعي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أعمال تطوير وتجديد وإحلال وحدة الغسيل الكلوى، ومحطة الغازات الطبية، وعدد من المصاعد بالمستشفى الجامعي القديم لخدمة المرضى والطلاب والمجتمع المحلي، بإجمالى تكلفة بلغت 23 مليون و750 ألف جنيه.

وقال رئيس جامعة سوهاج - خلال الجوله التى رافقه فيها الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، والمهندس شريف أدهم المستشار الهندسي للمستشفيات الجامعية، والمهندس راضي علي حسن مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى الجامعي - أن إدارة الجامعة تحرص على التطوير والتجديد المستمر لجميع قطاعات المستشفى الجامعي باعتبار أنها تخدم قطاعات كبيرة من الجماهير والمرضى والطلاب من أبناء المجتمع المصري، لافتا إلى أن الإهتمام بتطوير المستشفى الجامعي يأتي من منطلق الإيمان بدورها الفعال في العديد من الخدمات التي تقدمها في مجال التعليم والتدريب، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والقوافل الطبية في مختلف التخصصات، لمساندة القطاعات الحكومية والخاصة لصالح خدمة المجتمع المحلي ككل.

وأوضح الدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى، أن عمليات التطوير والإحلال شملت تجديد ٣ مصاعد نوعية بتكلفة ٥ ملايين و٢٥٠ ألف جنيه، بسعة ١٥ راكب وبحمولة زنة ١٣٥٠ كيلو جرام، وكذلك أعمال التطوير بمحطة المياه التابعة لوحدة الغسيل الكلوي مع تدعيمها بماكينات غسيل حديثة تعمل بالنظام الآلي بإجمالي تكلفة بلغت ١٧ مليون جنيه، إلى جانب تطوير محطة الغازات الطبية بقيمة بلغت ١,٥ مليون جنيه، موضحاً أن جميع عمليات التطوير تصب في خدمة المرضى وتقديم خدمة علاجية تلقى القبول لدى المواطنين.