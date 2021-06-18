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تحصد ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في إيطاليا

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مصر تحصد ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في إيطاليا تحصد ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في إيطاليا

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استطاعت السباحة ندى مجدي أبومسلم اقتناص المركز الثاني والتتويج بالميدالية الفضية في سباق ٨٠٠ متر سباحة بالزعانف المونو وفازت زميلتها جميلة على صابر بالمركز الرابع في ختام بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين المقامة في إيطاليا، وبذلك حققت البطلة ندى مجدي أبومسلم ثلاث ميداليات فضية بالبطولة.

ونجح السباح أحمد إيهاب في الحصول على ذهبية سباق ٢٠٠ متر زعانف مزدوجة بعد منافسة شرسة مع أبطال العالم.

وفازت السباحة جميلة على صابر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات ١٥٠٠ متر للسباحة بالزعانف المونو.

وحققت ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية خلال منافسات البطولة التي أقيمت على مدار الأيام الماضية بمدينة ليليانو الإيطالية.

وضمت بعثة منتخبنا المصري العميد حسام الغزالي رئيس البعثة والكابتن محمد يحيي زكريا مدرب والسباحين أحمد إيهاب- أحمد تامر- زياد أحمد.

والسباحات: ندى أبومسلم- جميلة على صابر- جودى الماس ويرافق البعثة على نفقته الخاصة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ.

ومن جانبه أعرب الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز التاريخى مشيداً بأبطال وبطلات مصر في الوقوف على منصات التتويج وسط أبطال العالم ورفع علم مصر.

وأعلن الشاذلي بأنه يهدي هذا الإنجاز للسيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لتوجيهاته الدائمة للاهتمام بالرياضة والرياضيين والأبطال الذين يرفعون إسم مصر عاليا خلال البطولات القارية والعالمية.

وأشار رئيس الغوص والإنقاذ إلى أنه يهدي هذا الإنجاز للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل القائمين على العمل داخل الوزارة وكل المهتمين بالأبطال من أجل رفعة الوطن.

المصرى اليوم

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