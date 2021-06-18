نجم بيراميدز يتخذ قرارًا نهائيًا بالرحيل في نهاية الموسم

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اتخذ المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قرارًا نهائيًا بالرحيل عن صفوف النادي السماوي، في نهاية الموسم الجاري.

وقرر المهدي سليمان، الرحيل عن صفوف النادي السماوي، في نهاية الموسم الجاري، بسبب صعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أرواباوينا، على شريف إكرامي.

وينتظر المهدي سليمان، لنهاية الموسم الجاري، لدراسة جميع العروض المقدمة له من أندية الدوري الممتاز، لاختيار أفضلها، تمهيدا للإنتقال لها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتبقى في عقد المهدي سليمان، مع بيراميدز موسم واحد، حيث ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن حارس صاحب الـ33 عامًا، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع نادي بيراميدز، في الفترة الماضية، بعد إنتهاء أزمته مع إدارة النادي.