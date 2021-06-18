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14 منتخبًا يتنافسون على التأهل لنهائيات كأس العرب بقطر

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14 منتخبًا يتنافسون على التأهل لنهائيات كأس العرب بقطر 14 منتخبًا يتنافسون على التأهل لنهائيات كأس العرب بقطر

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تنطلق التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العرب لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي في الدوحة، غدا السبت، وتقام فيها 7 مباريات من بينها قمة خليجية ومواجهات أفروآسيوية، وينظر لهذا الحدث كاختبار لمدى جاهزية قطر لاستقبال المونديال.

وستقام بطولة كأس العرب لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي في الدوحة خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وتقام 7 مباريات من التصفيات التمهيدية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، خلال الفترة ما بين 19 حتى 25 الشهر الجاري على ملعب خليفة الدولي وجاسم بن حمد بنادي السد، لتتأهل 7 فرق تكمل عقد المنتخبات الـ16 التي تشارك في النهائيات.

وكانت قرعة كأس العرب قد سحبت في الدوحة أواخر أبريل الماضي، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ23 المشاركة إلى فئتين، ضمت الأولى المنتخبات الـ9 الأفضل ترتيبًا في التصنيف العالمي للفيفا والتي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، فيما ضمت الثانية 14 منتخبًا ستخوض الدور التمهيدي لتحجز مقاعدها في النهائيات.

وستكون البطولة بمثابة اختبار لدولة قطر قبل عام على استضافة نهائيات 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث تقام منافساتها على 6 من ملاعب المونديال الـ8.

وستكون البطولة فرصة للوقوف على العمليات التشغيلية والمرافق الخاصة بتلك الملاعب التي كان بعضها قد استضاف أحداثا كروية احتضنتها قطر مؤخرا، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

المصرى اليوم

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