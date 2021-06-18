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ضبط 40 إسطوانة هيروين بحوزة تاجر مخدرات بـ الإسكندرية

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ضبط 40 إسطوانة هيروين بحوزة تاجر مخدرات بـ الإسكندرية ضبط 40 إسطوانة هيروين بحوزة تاجر مخدرات بـ الإسكندرية

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة القبض على أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على 40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫500٫000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها

المصرى اليوم

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