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الأردن : وفاة زوجين وإصابة طفلتهما بحادث تصادم على طريق النقب

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الأردن : وفاة زوجين وإصابة طفلتهما بحادث تصادم على طريق النقب الأردن : وفاة زوجين وإصابة طفلتهما بحادث تصادم على طريق النقب

جى بي سي نيوز :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين تريلا ومركبة صغيرة على طريق النقب ،نتج عنه وفاة زوجان اثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم واصابة طفلتهما بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة في موقع الحادث ومن ثم نقلها واخلاء الوفاتان الى مستشفى معان الحكومي ،والطفلة قيد العلاج .

وبين الناطق الإعلامي ان الكوادر الطبيه بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصريه للأم المتوفاة واخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبيه (الخداج ) .

جي بي سي نيوز

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