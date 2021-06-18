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مسؤول ملف كورونا في الاردن ينفي إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا

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مسؤول ملف كورونا في الاردن ينفي إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا مسؤول ملف كورونا في الاردن ينفي إيقاف استخدام لقاح أسترازينيكا

جى بي سي نيوز :-  نفى أمين عام وزارة الصحة، مسؤول ملف كورونا في المملكة، الدكتور عادل البلبيسي، إيقاف استخدام مطعوم أسترازينيكا، مؤكداً أن المطعوم آمن وفعّال.
وقال الدكتور البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن لم يوقف استخدام أسترازينيكا، وأن المطعوم مجاز من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤكداً الاستمرار في إعطاء اللقاح المضاد لكورونا.

جي بي سي نيوز

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