بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي و الترجي .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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يواجه النادي الأهلي مضيفه نادي الترجي التونسي السبت 18 يونيو 2021 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في مباراة ينتظرها جمهور الفريقين الأكبر في أفريقيا .

ويبحث العديد من مشجعي الأهلي والترجي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي لمتابعة المباراة فضائياً أو عبر شبكة الإنترنت من خلال أحد الروابط بالبحث عن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي .

وتمكن الأهلي من الصعود لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال بعد تغلبه على صن داونز بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين.

من ناحية أخرى وصل الترجي التونسي بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري 3 - 2 بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب 2 - 2..

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ؟ .



تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري حيث أنها تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هى بي إن سبورتس 4 ، beIN SPORTS HD 4

تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في بث مباشر الساعة 6 مساء ً بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية .

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 وتستطيع مشاهدة المباراة في بث مباشر

نايل سات 11548 أفقي 27500 5/6

أما على قمر سهيل سات فيكون التردد

سهيل سات 11585 عمودي 27500 2/3