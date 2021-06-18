أخبار عاجلة

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
تقرير للأمم المتحدة يتهم مدربين روسا بالقتل والنهب في أفريقيا الوسطى -
السلطات القضائية للحوثيين تأمر بإعدام «أمير خلية صنعاء بالقاعدة» -
الزمالك يسعى لحسم صفقة «شبانة» -
زادة: الزمالك حفظ حقوقه بالعقد وقرار المجلس في غرامة محمد ابراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تأهل طلاب بـ«هندسة الإسكندرية» للمسابقة الدولية للغواصات بأمريكا كأول ممثل لمصر والوطن العربي (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل فريق طلاب كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية، على المركز الأول في التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية والتحكم عن بُعد في ، تحت شعار «صنع في الاسكندرية»، وتأهله للمشاركة في المسابقة الدولية المقامة في الفترة من 5-7 أغسطس المقبل بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية كممثل أول لمصر والوطن العربي.

وقال الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن مسابقة «Mate ROV competition«، تعد مسابقة دولية تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وتعنى بالتصفيات الإقليمية الخاصة بالمسابقة الدولية في أمريكا، كما تختص المسابقة بقيام كل فريق بتجهيز غواصة آلية التحكم عن بُعد، لتنفيذ مهام محددة خاصة بإزالة حطام السفن في المحيطات وتنظيف المحيط من الأشياء التي تضر بالبيئة وتهلك الحياة البحرية.

وأوضح الدكتور حسن وردة الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الفريق، أن فريق «صنع في الإسكندرية» يشارك في المسابقة منذ 8 أعوام حيث تعاقبت أجيال مختلفة على الفريق من شتى الأقسام بالكلية، ومثل مصر في العديد من المسابقات الدولية حصد فيها الكثير من الألقاب والجوائز، ويهدف الفريق إلى تأسيس شباب قادر على العمل بعد التخرج في شتى المجالات الهندسية بخبرة فريدة عالية القدرات، وربطهم بسوق العمل والتكنولوجيا المتقدمة.

تأهل طلاب بـ"هندسة الإسكندرية" للمشاركة بالمسابقة الدولية للغواصات بأمريكا كأول ممثل فى مصر والوطن العربى (صور)
تأهل طلاب بـ"هندسة الإسكندرية" للمشاركة بالمسابقة الدولية للغواصات بأمريكا كأول ممثل فى مصر والوطن العربى (صور)
تأهل طلاب بـ"هندسة الإسكندرية" للمشاركة بالمسابقة الدولية للغواصات بأمريكا كأول ممثل فى مصر والوطن العربى (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»

عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»