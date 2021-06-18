أخبار عاجلة

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
تقرير للأمم المتحدة يتهم مدربين روسا بالقتل والنهب في أفريقيا الوسطى -
السلطات القضائية للحوثيين تأمر بإعدام «أمير خلية صنعاء بالقاعدة» -
الزمالك يسعى لحسم صفقة «شبانة» -
زادة: الزمالك حفظ حقوقه بالعقد وقرار المجلس في غرامة محمد ابراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فحص طبي لـ«بيكهام» لحسم مشاركته في مران الأهلي اليوم

Print
فحص طبي لـ«بيكهام» لحسم مشاركته في مران الأهلي اليوم فحص طبي لـ«بيكهام» لحسم مشاركته في مران الأهلي اليوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخضع أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الختامي للفريق في تونس مساء اليوم، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت، على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس.


وتحسم نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي يجريها اللاعب موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وإمكانية لحاقه بمباراة الترجي غدا السبت.


وأجرى بيكهام «أشعة سونار» أمس الخميس على العضلة الضامة والتي أبعدته عن استكمال فقرات المران الجماعي للأهلي الذي أقيم أمس على الملعب الفرعي باستاد رادس.


ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»

رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة

رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة

لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة

لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة

872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد

872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد