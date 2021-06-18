فحص طبي لـ«بيكهام» لحسم مشاركته في مران الأهلي اليوم

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يخضع أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق المران الختامي للفريق في تونس مساء اليوم، استعدادا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت، على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس.



وتحسم نتيجة الفحص الطبي والأشعة التي يجريها اللاعب موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية وإمكانية لحاقه بمباراة الترجي غدا السبت.



وأجرى بيكهام «أشعة سونار» أمس الخميس على العضلة الضامة والتي أبعدته عن استكمال فقرات المران الجماعي للأهلي الذي أقيم أمس على الملعب الفرعي باستاد رادس.



ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس.