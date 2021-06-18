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رشوان توفيق : محمود ياسين وسعيد صالح طلبا رفع أجرهما بـ«ليالي الحلمية» واترفض ()

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رشوان توفيق : محمود ياسين وسعيد صالح طلبا رفع أجرهما بـ«ليالي الحلمية» واترفض (فيديو) رشوان توفيق : محمود ياسين وسعيد صالح طلبا رفع أجرهما بـ«ليالي الحلمية» واترفض ()

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قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إن الراحل يوسف عثمان، رئيس قطاع الفيديو، كان يستعد بمسلسل «ليالي الحلمية» وكان مرشحًا لبطولته محمود ياسين، وسعيد صالح في ذلك الوقت.

وأضاف لـ المصري اليوم: محمود ياسين وسعيد صالح طلبا رفع أجورهما قالهما لأ، وفي اللحظة دي كانت ميلاد يحيى الفخراني، وصلاح السعدني وتم اختيارهما في «ليالي الحلمية» بدلاً منهما.

وتابع: كان فيه موعد وقواعد لرفع الأجور، إنما المسائل دلوقتي صعبة، أنا بكلم ربنا وأنا في بيتي بشكره على الستر لأنه مش بيخليني أقف على الوضع الراهن.

المصرى اليوم

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