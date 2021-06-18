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«أفنى نفسه للفن».. عفاف شعيب تروى قصة مخرج باع شقته للعلاج ()

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«أفنى نفسه للفن».. عفاف شعيب تروى قصة مخرج باع شقته للعلاج (فيديو) «أفنى نفسه للفن».. عفاف شعيب تروى قصة مخرج باع شقته للعلاج ()

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كشفت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، عن موقف حدث لها حينما كانت في تونس وكان معها الفنان الكبير محمد صبحي.

قال لـ «المصري اليوم»: «حضرت مؤتمر في تونس وكان معايا الفنان محمد صبحي، وطلعت أقول كلمتي وبدأت بجملة « في الريادة» رد عليا واحد كنت هشتمه قالي (انسي إن مصر في الريادة، مصر كانت في الريادة)، أنا فعلا حزينة على الفن واللي وصلنا له، وحزينة على العباقرة اللي بنوا التليفزيون يقعدوا في البيت، هو فين فيصل ندا، مش ده من العباقرة؟، القوى الناعمة مش عارفة توصل، علشان كده الرئيس هو الحل يقعد معانا ويحل لنا الشللية اللي موجودة».

وتابعت: «كان فيه مخرج سعيد الرشيدي، قام بإجراء عملية بـ 330 ألف جنيه، باع شقته وتداين، صعبان عليا لأنه زميل عزيز ومن الناس المحترمة، وأفنى نفسه للفن».

المصرى اليوم

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