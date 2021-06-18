تعليم شمال سيناء يستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

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انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بإعداد وتجهيز اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجرائها.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية ستبدأ اعتبارا من غد السبت الموافق 19 يونيو الجارى، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من يوم 10 يوليو المقبل.

وأعلن عن تشكيل تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة، ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والوقائية.