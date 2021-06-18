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كشفت الفنانة الكبير عفاف شعيب، عن كواليس إيقاف عرض «هولاكو» للمخرج الكبير جلال الشرقاوي، لافتة أنه عمل عبقري.

وأضافت لـ «المصري اليوم»: المخرج جلال الشرقاوي، عرض عليا المشاركة في العرض المسرحي «هولاكو»، منذ مارس 2020، وقالي بنعمل مسرحية جديدة عايزك معانا، ودور بقى حلو وقعد يشرحه لي، وبعت لي الورق؛ عامل شغل ياخد مليون أوسكار.

وتابعت: فجأة وقفت المسرحية، وقالوا السبب كورونا، مع احترامي لكل الشخصيات لكننا نحتاج ناس بتحب مصر قبل كل شيء، بجد أنا شايفة أن فيه ناس بتدمر الفن المصري، سواء في التليفزيون، أو الإذاعة، أو السينما، أو المسرح، لافتة أنا بتكلم على الفن.