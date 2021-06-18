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كشفت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، عن دور الرقابة وأهميتها من خلال مشهد حدث لزوجها الكاتب الراحل الكبير محفوظ عبدالرحمن، قديمًا يؤكد دور الرقابة الهام في الحالة الفنية.

وأضافت لـ «المصري اليوم»: «جملة كان كاتبها محفوظ عبدالرحمن، في أحد المسلسلات واحد بيقول لمراته «انتي طالق بالتلاتة»، فمديرة الرقابة في التليفزيون آنذاك تحفظت عليها قالت لأ عايزين نشطبها، ليرد عليها «محفوظ» متسائلا «ليه مش ده ديننا»، لترد بدورها عليه قائلة يا أستاذ في ناس كتير جاهلة بتسمعنا مش عايزين واحد منهم يطلق مراته بالتلاتة وهو مش فاهم، مش عايزين نعلمهم ده، قالها أنا موافق وراح فعلا وشطبها».

وتابعت: «النهارده مفيش رقابة، ولا حد بيقرأ، بقت ورش، أنا جالي مسلسل سألت عن دوري قالي مش عارف مين اللي بيكتب لك دورك لأنهم 5، فرفضت أعمل المسلسل».