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أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه حقق فوزا مهما أمام نظيره أسوان في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، موجها التهنئة للاعبين والجماهير على الفوز.

وأضاف نبيه أن الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية في الفترة المقبلة، مشددا على أن الفريق أصبح مكتمل الصفوف، وأن الفريق أغلق ملف المباراة ويركز على المواجهة المقبلة أمام المقاصة في مسابقة الكأس.

وأوضح نبيه أن الجهاز الفني للفريق حرص على متابعة حالة اللاعبين الدوليين مع المنتخبات سواء المغربي أشرف بن شرقي أو التونسي سيف الدين الجزيري ولاعبي المنتخب الأولمبي، وأضاف أن حالة بن شرقي البدنية كانت جيدة والجهاز الفني فضل الدفع به في اللقاء.

وأشاد المدرب العام بأداء إمام عاشور في اللقاء، وأوضح أن التغييرات التي دفع بها الجهاز الفني نجحت في تطوير الأداء خلال مباراة أسوان. وأوضح نبيه أن الجهاز الفني يجهز البدائل لأي غيابات، موضحا أنه تم تجهيز إمام عاشور بدنيا للفترة المقبلة، وأضاف أن العناصر الحالية بالفريق لديها الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة.

وأضاف المدرب العام أن الثبات الانفعالي مطلوب في مباراة المقاصة في الكأس لأن الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز للتأهل لنصف النهائي، مشيراً إلى أن الجهاز الفني دفع بمروان حمدي أساسيا في ظل مشاركة الجزيري مع منتخب تونس وعودته متأخرة للقاهرة بعد رحلة طويلة. وأثنى على مستوى حراس مرمى الفريق مضيفا أن جنش ظهر اليوم بمستوى متميز في لقاء أسوان، وأضاف أن جميع الحراس على مستوى كبير وقادرون على حماية عرين الفريق.

وأضاف المدرب العام أن استبدال أحمد عيد لم يكن له علاقة بالخطأ الذي ارتكبه في نهاية الشوط الأول، ولكنه حصل على بطاقة صفراء وفضل الجهاز الفني اراحته خشية حصوله على بطاقة حمراء.

وفاز الزمالك على أسوان بثلاثية دون رد في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق رصيده إلى 58 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.