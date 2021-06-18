رضا عبد العال يتوقع: موسيماني وكارتيرون سيهبطان للقسم الثالث في هذه الحالة

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أنه حينما تولى القيادة الفنية لنادي طنطا في الموسم الماضي، كان الفريق قد تأكد هبوطه بشكل رسمي إلى الممتاز ب.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «لست المسؤول عن هبوط فريق طنطا إلى الدوري الممتاز ب، فالفريق خاض 34 مباراة في الدوري الممتاز، وقام مجلس إدارة النادي بتغيير أكثر من خمسة أجهزة فنية على مدار الموسم، كما أن خزينة النادي كانت خاوية ومستحقات اللاعبين لم يتم صرفها، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10 لاعبين منضمين للفريق على سبيل الإعارة، ورغم تلك الصعوبات فقد قدم الفريق عروضاً مميزة أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك».

واختتم عبدالعال: «بيتسو موسيماني وباتريس كارتيرون إذا توليا منصب الإدارة الفنية لأحد أندية الدوري الممتاز ب سيهبطا إلى القسم الثالث، ولن يحققا الفوز في أي مباراة».