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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة أسوان امس في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري لتدريبات استشفائية غدا بالنادي.

وسيخوض اللاعبون البدلاء والمستبعدون مباراة ودية اليوم أمام فريق الأمل بالنادي بناءً على قرار المدير الفني الفرنسي. ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة والتي تشهد منافسات ببطولتي الدوري والكأس.

وفاز الزمالك على أسوان بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق رصيده إلى 58 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.