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رئيس : «سنعمل على جلب موارد مالية متعددة مثل مجلس »

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رئيس الزمالك : «سنعمل على جلب موارد مالية متعددة مثل مجلس مرتضى منصور» رئيس : «سنعمل على جلب موارد مالية متعددة مثل مجلس »

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طالب الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي بتكاتف جميع الزملكاوية خلال هذه الفترة خاصة أن الزمالك يستحق ذلك، وهو أحد أكبر القلاع الرياضية ويجب أن يعمل الجميع من أجل مصلحة النادي.

ورحب رئيس اللجنة في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك بجميع الأندية طالما هناك التزام بجميع المواثيق، كاشفا بأنه يتمني لو تجلس كل الأندية لوضع بنود في عقود اللاعبين تخص الثواب والعقاب والشروط الجزائية على الطرفين.

وأكد لبيب على أن اللجنة تعمل من أجل وضع الزمالك في مكانه الصحيح خاصة من الناحية التسويقية، كاشفا أن هناك موارد مالية متعددة للزمالك أهمها المحلات في سور النادي والتي يجب أن نعمل عليها بشكل جيد كما فعل المجلس السابق برئاسة المستشار وسنسعى لأفضل استغلال الموارد وتسليمها إلى المجلس القادم.

المصرى اليوم

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