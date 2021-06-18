رضا عبدالعال يوجه نصيحة لـ موسيماني للفوز على الترجي

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أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن غياب محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق عن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي سيؤثر بشكل كبير على آداء الأهلي في المباراة، نظراً لعدم توافر بديل بنفس الكفاءة، لذلك أنصح بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بتغيير خطة اللعب إلى 4-4-2 والاعتماد على الثنائي محمد شريف وصلاح محسن في مركز رأس الحربة الصريح.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: أكرم توفيق هو الأفضل لتعويض غياب محمد هاني في الجهة اليمنى، كما أتمنى مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا من بداية المباراة بدلاً من حسين الشحات نظراً لتراجع مستواه في الآونة الأخيرة ومعاناته من فقدان الثقة.