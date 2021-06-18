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رئيس يكشف سر صرف 100 مليون جنية في 22 يوما

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رئيس الزمالك يكشف سر صرف 100 مليون جنية في 22 يوما رئيس يكشف سر صرف 100 مليون جنية في 22 يوما

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن المجموعة الحالية التي تقود النادي تمتلك من الشجاعة والقدرة على تنفيذ الأفكار التي لديها.

وأضاف لبيب في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة تعرف كل تفاصيل النادي الآن بعد مرور 22 يوما على وجودها وتضع العديد من الخطط لإيجاد موارد مالية على المدى القريب والعاجل أما على المدى البعيد فهي متروكة للمجلس المقبل لأن عمر اللجنة الحالية هو 5 أشهر فقط.

وكشف رئيس اللجنة أنهم تلقوا اتصالات عديدة من محبي الزمالك لتقديم الدعم للنادي وأن يكون لهم دور من أجل مساعدة النادي، مضيفا أن الجماهير والمحبين هم من طلبوا دعم الزمالك واللجنة وافقت على ذلك لأن النادي ملكا لجماهيره.

وأضاف لبيب أن اللجنة لديها أفكار أخرى لتطوير موارد النادي ستظهر للنور خلال أسبوعين كاشفا أن اللجنة نجحت في إدخال 100 مليون جنيه لخزينة النادي منذ تسلم المسؤولية وتم صرفها بالكامل، مؤكدا أن كل الأموال التي سيتم جمعها من الحساب البنكي سيتم صرفها على نادي الزمالك وكافة فرقه الرياضية.

وأكد لبيب أن الأرقام التي تم جمعها حتى الآن مبشرة جدا لكنه لن يتحدث قبل أن تكون أمامه كافة الأرقام وتعلن بشكل واضح، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك أشخاص تدرس العديد من الملفات التسويقية التي تدر دخل كبير على النادي وخلال أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير ستكون هناك تنفيذ للعديد من هذه الملفات.

المصرى اليوم

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